कौन थे Amar Singh Chamkila 27 साल की उम्र में गोलियों से भून कर की गयी थी हत्या | Punjabi Singer

Who Was Amar Singh Chamkila? ये कहानी है अमर सिंह की, जो 20 साल की उम्र में पंजाब के रॉकस्टार बन गए थे. Amar Singh वो पंजाबी सिंगर थे, जिन्होंने अपने गानों से धूम मचा दी थी. बेहद कम समय में चमकीला ने अपने शानदार गानों की बदौलत दुनिया का दिल जीत लिया था. अपने करियर में Amar Singh ने कई हिट गाने दिए. उन्होंने अपने छोटे से करियर में वो तरक्की पाई, जिसे पाने में लोगों की उम्र बीत जाती है. इतना ही नहीं चमकीला के गानों ने उस दौर में Highest Record Selling का रिकॉर्ड तक बनाया था. लेकिन इस कहानीकी शुरुआत जितनी खूबसूरती से हुई, इसका अंत उतना ही दर्दनाक था.