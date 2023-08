Parenting Tips: बच्चों के लिए नीता अंबानी ने बनाए थे ये रूल, फूलों की तरह नहीं की परवरिश

​Parenting Tips To Take From Nita Ambani​: अमीर परिवार से होने के बावजूद भी नीता अंबानी ने अपने तीनों बच्‍चों को जमीन से जुड़े रहना सिखाया है, उनसे आप भी लें ये पैरेंटिंग टिप्स...

डीएनए हिंदीः मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी हमेशा से ही अपने बच्चों को लेकर बेहद सजग रहे हैं. एक तरफ वह पैरेंटिंग में सख्त रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ​(Parenting Tips From Nita Ambani) ​बच्चों की सभी जरूरतों का ख्याल भी रखा है. एक इंटरव्यू के दौरान नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने कहा था कि उनके बच्चे जमीनी हैं और लगभग सामान्य जीवन ही जीते हैं. नीता अंबानी ने देश के सबसे अमीर परिवार से होने के बावजूद भी अपने तीनों बच्‍चों को जमीन से जुड़े रहना सिखाया है. उन्होंने इसके लिए घर में कई स्ट्रिक्ट रूल भी बनाए. अगर आप भी एक मां या पैरेंट हैं तो ​(Parenting Tips To Take From Nita Ambani) नीता अंबानी से पैरेंटिंग टिप्स ले सकती हैं..