UP Cabinet Expansion 2024 Lok Sabha Election से पहले यूपी सरकार का बड़ा फैसला

UP Cabinet Expansion 2024: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2024) से पहले यूपी सरकार (UP Government) ने बड़ा फैसला लिया है. यूपी (UP) में अगले तीन दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार (Cabinet Expansion) किया जा सकता है. RLD के दो विधायकों (MLA) को मंत्री बनाया जा सकता है. खबर को विस्तार से जानने के लिए देखें ये रिपोर्ट.