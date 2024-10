Lok Sabha Election 2024 आजाद भारत का First Voter कौन था कैसा था Independent India का पहला चुनाव

First Voter Of India: 25 अक्टूबर 1951, जब आजाद भारत (Independent India) में पहली बार 26 राज्यों में आम चुनाव हुए (Lok Sabha Election) (General election) और पहला वोट (First Vote) डाला गया. इस आम चुनाव (General Election) में स्टील से बने 24 लाख बैलट बॉक्स (Ballot Box) इस्तेमाल किए गए, 60 करोड़ बैलट पेपर्स (Ballot Papers) छपे, 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र (Polling Booth) तैयार किए गए और 17 करोड़ लोगों ने वोट (Vote) डाले. लेकिन पहला वोट (Who Was The First Voter Of India?) डाला किसने?