Arvind Kejriwal Arrested क्यों हुई Delhi CM की गिरफ्तारी

Arvind Kejriwal Arrest News: 21 मार्च को रात 9:01 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री- (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ED ने गिरफ्तार (ED Arrest) कर लिया है. ये गिरफ्तारी दिल्ली में लागू की गई नई शराब नीति (Delhi New Liquor Policy) (Delhi Excise Policy) में हुए घोटाले के चलते की गई है. अब खबर है कि केजरीवाल जेल के अंदर से ही दिल्ली सरकार की कमान संभालेंगे. लेकिन क्या ये मुमकिन (Is it Possible) है? साथ ही चर्चा है कि सीएम केजरीवाल (CM Kejriwal) की गिरफ्तारी के पीछे हाल ही में जारी हुए इलेक्टोरल बॉन्ड्स (Electoral Bonds) के डाटा की जानकारी एक अहम मुद्दा है. जिसे दबाने के लिए इतनी तेजी से सीएम केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal Arrest) की गिरफ्तारी की गई. आइए जानते हैं पूरी सच्चाई-