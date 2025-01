Arvind Kejriwal Arrested ED के जबरन Delhi CM को गिरफ्तार करने पर AAP Leaders ने क्या कहा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) की ईडी द्वारा गिरफ्तारी (ED Arrest) पर दिल्ली के मंत्री (Delhi MP/MLA) और आप नेता गोपाल राय (AAP Leader Gopal Rai) ने आरोप लगाया कि यह लोकतंत्र की हत्या है (This is the murder of democracy). उन्होंने आगे कहा, ''यह लोकतंत्र की हत्या है. दिल्ली की जनता लड़ेगी और जीतेगी. हमने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसके बाद हम आगे का कदम तय करेंगे.'