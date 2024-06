रिलीज के दूसरे दिन Yodha के मेकर्स ने किया बड़ा ऐलान, Sidharth Malhotra की फिल्म पर फैंस को मिला बड़ा तोहफा

दरअसल, फिल्म रिलीज के दूसरे ही दिन मेकर्स ने योद्धा पर बाय 1 गेट 1 टिकट का ऑफर दर्शकों के लिए जारी किया है. ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा- योद्धा, बाय वन गेट वन फ्री टिकट ऑफर. बड़े पर्दे पर एक्शन-थ्रिलर का अनुभव लेने के वाले फैंस के लिए चौंकाने वाली खबर है. इस वीकेंड में, टीम योद्धा ने Buy1Get1 मुफ्त टिकट ऑफर की घोषणा की है.

‘YODHA’ BUY-ONE-GET-ONE FREE TICKET OFFER… Amazing news for fans wanting to experience the action-thriller on the BIG SCREEN.



This *weekend*, Team #Yodha announces #Buy1Get1 [#BOGO] FREE ticket offer. #Yodha stars #SidharthMalhotra, #RaashiiKhanna and #DishaPatani in pivotal…