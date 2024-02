World Book Fair 2024: DNA पहुंचा Delhi पुस्तक मेला, देखिए क्या खास देखने को मिला?

New Delhi World Book Fair 2024: दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2024 (Delhi World Book Fair) शुरू हो गया है. नई दिल्ली (New Delhi) के प्रगति मैदान (Pragati Maidan) के हॉल नंबर 1-5 तक में सिर्फ किताबों (Books) का बेहतरीन कलेक्शन ही नहीं बल्कि उन किताबों के लेखक (Author) भी इकट्ठा हुए हैं. हजारों की भीड़ में देश भर से लोगों ने पहले ही दिन इस मेले में दस्तक देकर पुस्तक मेले (New Delhi World Book Fair) में चार चांद लगा दिए. देखिए कैसा रहा दिल्ली विश्व पुस्तक मेला (Delhi Book Fair) 2024…