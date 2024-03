Arvind Kejriwal Arrested: कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री?

Who Will Be The New CM Of Delhi: 21 मार्च को दिल्ली के सीएम (Delhi CM) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal Arrest) की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी गलियारों (Political Crisis) में गहमा-गहमी का माहौल है. कभी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के सीएम फेस (CM Face) को बदलने की बात हो रही है तो कभी नए पार्टी कार्यकरता की गिरफ्तारी (AAP MP Arrest) की. ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा (Arvind Kejriwal Resignation) देते हैं तो दिल्ली (Delhi) की सत्ता किसके हाथों में जाएगी?