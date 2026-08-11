WORLD
US News: 'Hid In Catering Cart, Secretly Flew Out Of Turkiye In Small Plane'; Trump Amid Iran Threat Reportedly, Donald Trump’s Turkey trip reportedly involved a secret security switch. An alleged Iranian proxy assassination threat triggered heightened precautions. Trump initially avoided Qatar’s gifted Boeing 747-8 jet. He instead boarded an older Boeing 747 aircraft. Trump secretly switched again, using a smaller C-32A
US News: 'Hid In Catering Cart, Secretly Flew Out Of Turkiye In Small Plane'; Trump Amid Iran Threat Reportedly, Donald Trump’s Turkey trip reportedly involved a secret security switch. An alleged Iranian proxy assassination threat triggered heightened precautions. Trump initially avoided Qatar’s gifted Boeing 747-8 jet. He instead boarded an older Boeing 747 aircraft. Trump secretly switched again, using a smaller C-32A