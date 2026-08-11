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Updated: Aug 11, 2026, 03:00 PM IST

US News Hid In Catering Cart Secretly Flew Out Of Turkiye In Small Plane; Trump Amid Iran Threat

US News: 'Hid In Catering Cart, Secretly Flew Out Of Turkiye In Small Plane'; Trump Amid Iran Threat Reportedly, Donald Trump’s Turkey trip reportedly involved a secret security switch. An alleged Iranian proxy assassination threat triggered heightened precautions. Trump initially avoided Qatar’s gifted Boeing 747-8 jet. He instead boarded an older Boeing 747 aircraft. Trump secretly switched again, using a smaller C-32A

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US News: 'Hid In Catering Cart, Secretly Flew Out Of Turkiye In Small Plane'; Trump Amid Iran Threat Reportedly, Donald Trump’s Turkey trip reportedly involved a secret security switch. An alleged Iranian proxy assassination threat triggered heightened precautions. Trump initially avoided Qatar’s gifted Boeing 747-8 jet. He instead boarded an older Boeing 747 aircraft. Trump secretly switched again, using a smaller C-32A

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