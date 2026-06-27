US News: Donald Trump Unveils Passport Featuring His Image Ahead Of America's 250th Anniversary

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Updated: Jun 27, 2026, 03:56 PM IST

US News Donald Trump Unveils Passport Featuring His Image Ahead Of Americas 250th Anniversary

U.S. President Donald Trump on Friday (June 26, 2026) unveiled a rendering of a new limited-edition U.S. passport to mark the country’s 250th anniversary of independence — featuring his stern-faced likeness.

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U.S. President Donald Trump on Friday (June 26, 2026) unveiled a rendering of a new limited-edition U.S. passport to mark the country’s 250th anniversary of independence — featuring his stern-faced likeness.

US News
Donald Trump
trump passport
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