US News: Donald Trump Unveils Passport Featuring His Image Ahead Of America's 250th Anniversary

US News Donald Trump Unveils Passport Featuring His Image Ahead Of Americas 250th Anniversary
U.S. President Donald Trump on Friday (June 26, 2026) unveiled a rendering of a new limited-edition U.S. passport to mark the country’s 250th anniversary of independence — featuring his stern-faced likeness.
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U.S. President Donald Trump on Friday (June 26, 2026) unveiled a rendering of a new limited-edition U.S. passport to mark the country’s 250th anniversary of independence — featuring his stern-faced likeness.