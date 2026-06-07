US News 12 People Shot At Ohio Festival Police Launch Search For Suspects | Toledo Shooting
12 people shot in community festival in Toledo, Ohio in US. 2 are in critical condition, Toledo Deputy Police Chief Joe Heffernan confirmed. Gunfire erupted during annual community festival on Saturday evening.
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