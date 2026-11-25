Saudi Houthi War 2 Indians Among 11 Injured In Houthi Attack On Riyadh; India Condemns Strike
At least two Indian nationals were among 11 people injured after Yemen's Houthi militia attacked a tower in Riyadh's King Abdullah Financial District (KAFD) in Saudi Arabia on Tuesday (November 24, 2026).
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At least two Indian nationals were among 11 people injured after Yemen's Houthi militia attacked a tower in Riyadh's King Abdullah Financial District (KAFD) in Saudi Arabia on Tuesday (November 24, 2026).