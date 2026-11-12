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Updated: Nov 12, 2026, 08:07 PM IST

Nvidia-Jensen Huang News Would Be An Honor To Hire Him Will Musk Save Huang After Resignation

Jensen Huang resigns as Nvidia CEO, effective immediately. Huang also steps down as Nvidia president and board member. Will Elon Musk hire Jensen Huang after his Nvidia exit? ‘That would be an honor,’ Musk replied before Huang’s resignation.

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Jensen Huang resigns as Nvidia CEO, effective immediately. Huang also steps down as Nvidia president and board member. Will Elon Musk hire Jensen Huang after his Nvidia exit? ‘That would be an honor,’ Musk replied before Huang’s resignation.

Nvidia
Jensen Huang
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