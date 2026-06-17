G7 Summit Giorgia Meloni Tells PM Modi We Are The Most Famous On Instagram Couple
G7 leaders gathered in France for official group photograph. Leaders discuss gloval issues such as Ukraine support and pressing global security. PM Modi & Italian PM Giorgia Meloni shared light moment at G7 Summit.
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G7 leaders gathered in France for official group photograph. Leaders discuss gloval issues such as Ukraine support and pressing global security. PM Modi & Italian PM Giorgia Meloni shared light moment at G7 Summit.