In a major political development in Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu has proposed an unusual power-sharing arrangement with his rival, Gadi Eisenkot, offering him the top post first in the proposed national unity government. Yes, you read it right! As per the proposed arrangement to form government, Eisenkot (chief of the Yashar party), is set to take the PM post first in the term, while Netanyahu would serve as alternate PM.

In his latest post on X, Netanyahu wrote, ''But given the gravity of the existential danger and the possibility that a government will be formed that lacks the ability to confront it, my responsibility as a leader requires me to set everything aside, including the principle of the largest party, and agree that Gadi Eisenkot will serve first as prime minister, while I will serve as alternate prime minister at the beginning of the term.''

''I expect that, in light of this agreement on my part, we will immediately begin genuine, sincere, and accelerated negotiations in which the other side will also be willing to make similar compromises and concessions, to establish a national unity government that will repel these dangers and ensure Israel’s security and future,'' he added.

אזרחי ישראל, לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות. בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת - עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב להלומי הקרב וטריקת הדלת בפני המשפחות השכולות. ביום רביעי האחרון, הדרישה של רע"מ והמשותפת הביאה להפלת הצעת חוק שנועדה למנוע החזרת גופות מחבלים למשפחותיהם. מה שאנחנו רואים היום בכנסת זו רק ההתחלה. זה יקרה גם בממשלה. בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים. תומכי הטרור מתכננים לתת אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שיכנסו לישראל מיהודה, שומרון, עזה ומדינות שכנות בטענה של איחוד משפחות; להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב; לסגת מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון ולהחזיר את המחבלים לפתח יישובינו; ובסופו של דבר להקים מדינה פלסטינית בחסות איראן על חורבותיה של מדינת ישראל. כדי להכשיר את הקמת ממשלת האסון הזאת, חלק מחברי מפלגות תומכי טרור מדברים מילים רכות בעברית, בעוד שבערבית כולם מביעים תמיכה מוחלטת בארגוני הטרור ובהשמדת ישראל – תחת עקרון התקייה שמותר לשקר לכופרים כדי להביסם. כפי שאמר שלשום ח"כ בכר עואודה, בכיר ברשימה המשותפת, הוא וחבריו יכבלו את ידי ממשלת השמאל להילחם באויבנו: "נהיה נגד כל מלחמה שתיפתח נגד עמנו". רוב מוחלט של אזרחי ישראל לא נופל בפח של תרגיל שקוף זה. מאז הגילויים המהדהדים בבית המשפט והאירועים המבישים בכנסת, רבים פונים אליי בכמיהה לאחדות. ביניהם יש גם רבים שלא הצביעו עבורי שאומרים שנוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות. אחדות זו היא צו השעה. אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו. הדרך היחידה לעשות זאת היא בשילוב כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. נגיע להסכמות בנושאים שעומדים על הפרק, לרבות נושא הגיוס ולימוד התורה עליו נגיע להבנות עם שותפינו החרדים. הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט. מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה. אך נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי. אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה.