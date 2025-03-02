Mar 2, 2025, 10:18 AM IST

These 10 cricketers faced the pain of divorce 

Vaishali Shastri

Former Indian wicketkeeper-batsman Dinesh Karthik divorced Nikita in 2012. 

Dinesh Karthik 

Former Indian opener Shikhar Dhawan divorced his wife Ayesha Mukherjee in 2023. 

Shikhar Dhawan 

Former Indian captain Mohammad Azharuddin has endured the pain of divorce not once, but twice. 

Mohammad Azharuddin 

Former Indian cricketer Javagal Srinath divorced his first wife in 2007 and then remarried. 

Javagal Srinath 

Former Indian batsman Vinod Kambli also divorced his first wife and then remarried. 

Vinod Kambli 

Former Australian fast bowler Brett Lee divorced Elizabeth Camp in 2008 and remarried in 2014. 

Brett Lee 

Former Sri Lankan great batsman Sanath Jayasuriya divorced Sumudu Karunanayake after just one year of marriage. 

Sanath Jayasuriya 

Former Australian captain Michael Clarke married in 2012 but divorced 8 years later. 

Michael Clarke 

Former Pakistan captain Imran Khan has also experienced the pain of divorce twice. 

Imran Khan 

Former Indian cricketer Ravi Shastri divorced his wife Ritu Singh in 2012 after 22 years of marriage. 

Ravi Shastri 

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