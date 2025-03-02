These 10 cricketers faced the pain of divorce 

Mar 2, 2025, 10:18 AM IST
Former Indian wicketkeeper-batsman Dinesh Karthik divorced Nikita in 2012.
Former Indian opener Shikhar Dhawan divorced his wife Ayesha Mukherjee in 2023.
Former Indian captain Mohammad Azharuddin has endured the pain of divorce not once, but twice.
Former Indian cricketer Javagal Srinath divorced his first wife in 2007 and then remarried.
Former Indian batsman Vinod Kambli also divorced his first wife and then remarried.
Former Australian fast bowler Brett Lee divorced Elizabeth Camp in 2008 and remarried in 2014.
Former Sri Lankan great batsman Sanath Jayasuriya divorced Sumudu Karunanayake after just one year of marriage.
Former Australian captain Michael Clarke married in 2012 but divorced 8 years later.
Former Pakistan captain Imran Khan has also experienced the pain of divorce twice.
Former Indian cricketer Ravi Shastri divorced his wife Ritu Singh in 2012 after 22 years of marriage.