Apr 18, 2025, 07:53 PM IST

Top 10 highest-paid cricketers in PSL 2025

Chankesh Rao

Shadab Khan - Islamabad United (PKR 6 crore 17 lakh)

Matthew Short - Islamabad United (PKR 6 Crore 17 Lakh)

Mohammad Rizwan - Multan Sultans (PKR 6 Crore 17 Lakh)

Naseem Shah - Islamabad United (PKR 6 Crore 17 Lakh)

Saim Ayub - Peshawar Zalmi (PKR 6 Crore 17 Lakh)

Shaheen Afridi - Lahore Qalandars (PKR 6 Crore 17 Lakh)

Fakhar Zaman - Lahore Qalandars (PKR 6 Crore 17 Lakh)

Babar Azam - Peshawar Zalmi (PKR 6 Crore 17 Lakh)  

Daryl Mitchell - Lahore Qalandars (PKR 6 Crore 17 Lakh)

David Warner - Karachi Kings (PKR 8 Crore 42 Lakh)

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