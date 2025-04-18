Top 10 highest-paid cricketers in PSL 2025

Apr 18, 2025, 07:53 PM IST
Shadab Khan - Islamabad United (PKR 6 crore 17 lakh)
Matthew Short - Islamabad United (PKR 6 Crore 17 Lakh)
Mohammad Rizwan - Multan Sultans (PKR 6 Crore 17 Lakh)
Naseem Shah - Islamabad United (PKR 6 Crore 17 Lakh)
Saim Ayub - Peshawar Zalmi (PKR 6 Crore 17 Lakh)
Shaheen Afridi - Lahore Qalandars (PKR 6 Crore 17 Lakh)
Fakhar Zaman - Lahore Qalandars (PKR 6 Crore 17 Lakh)
Babar Azam - Peshawar Zalmi (PKR 6 Crore 17 Lakh)
Daryl Mitchell - Lahore Qalandars (PKR 6 Crore 17 Lakh)
David Warner - Karachi Kings (PKR 8 Crore 42 Lakh)