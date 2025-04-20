Apr 20, 2025, 10:37 AM IST

Samantha, Nayanthara, Sreeleela, Rashmika: AI imagines South Indian actresses as Disney princess

Aman Wadhwa

Pooja Hegde - Pocahontas

Kajal Aggarwal - Belle

Rashmika Mandanna - Mulan

Nayanthara - Mirabel

Samantha Ruth Prabhu - Aurora

Tamannaah Bhatia - Snow White

Shruti Haasan - Cinderella

Anushka Shetty - Jasmine

Hansika Motwani - Rapunzel

Sreeleela - Raya

All images: Ai TOT (Instagram/@aitot2.0)

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