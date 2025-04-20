Apr 20, 2025, 10:37 AM IST
Samantha, Nayanthara, Sreeleela, Rashmika: AI imagines South Indian actresses as Disney princess
Aman Wadhwa
Pooja Hegde - Pocahontas
Kajal Aggarwal - Belle
Rashmika Mandanna - Mulan
Nayanthara - Mirabel
Samantha Ruth Prabhu - Aurora
Tamannaah Bhatia - Snow White
Shruti Haasan - Cinderella
Anushka Shetty - Jasmine
Hansika Motwani - Rapunzel
Sreeleela - Raya
All images: Ai TOT (Instagram/@aitot2.0)
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