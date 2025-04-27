Apr 27, 2025, 10:08 AM IST
10 Indian films banned in Pakistan: Raees, Dangal, Haider, Raazi
Aman Wadhwa
Dangal (2016) directed by Nitesh Tiwari
Tiger Zinda Hai (2017) directed by Ali Abbas Zafar
Raazi (2018) directed by Meghna Gulzar
Haider (2014) directed by Vishal Bhardwaj
Bhaag Milkha Bhaag (2013) directed by Rakeysh Omprakash Mehra
Mulk (2018) directed by Anubhav Sinha
Raaes (2017) directed by Rahul Dholakia
Dishoom (2016) directed by Rohit Dhawan
Raanjhanaa (2013) directed by Aanand L Rai
Pad Man (2018) directed by R Balki
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