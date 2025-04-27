Apr 27, 2025, 10:08 AM IST

10 Indian films banned in Pakistan: Raees, Dangal, Haider, Raazi

Aman Wadhwa

Dangal (2016) directed by Nitesh Tiwari

Tiger Zinda Hai (2017) directed by Ali Abbas Zafar

Raazi (2018) directed by Meghna Gulzar

Haider (2014) directed by Vishal Bhardwaj

Bhaag Milkha Bhaag (2013) directed by Rakeysh Omprakash Mehra

Mulk (2018) directed by Anubhav Sinha

Raaes (2017) directed by Rahul Dholakia

Dishoom (2016) directed by Rohit Dhawan

Raanjhanaa (2013) directed by Aanand L Rai

Pad Man (2018) directed by R Balki

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