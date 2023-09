NICKELM Jul17 1KGS 596.5 602.6 593.1 596.4 44 KGS NICKELM Jun17 1KGS 591.8 593.9 587.6 590.4 627 KGS NICKELM May17 1KGS 586 587.9 581.5 584.1 6514 KGS RBDPMOLEIN Jun17 10KG 543.1 543.1 543.1 543.1 5 MT RBDPMOLEIN May17 10KG 555.5 555.7 553 553.9 83 MT SILVER Dec17 1KGS 40220 40220 40220 40220 12 KGS SILVER Jul17 1KGS 39159 39375 38629 39204 172879 KGS SILVER Sep17 1KGS 39615 39795 39090 39670 6218 KGS SILVERM Aug17 1KGS 39651 39838 39141 39634 1207 KGS SILVERM Feb18 1KGS 0 0 0 41347 0 KGS SILVERM Jun17 1KGS 39298 39426 38655 39197 41756 KGS SILVERM Nov17 1KGS 40089 40415 40089 40145 30 KGS SILVERMIC Aug17 1KGS 39700 39846 39150 39652 1019 KGS SILVERMIC Jun17 1KGS 39282 39400 38643 39203 15563 KGS SILVERMIC Nov17 1KGS 40319 40540 40000 40456 36 KGS ZINC Aug17 1KGS 162.05 162.05 162.05 162.05 8 MT ZINC Jul17 1KGS 164.45 164.7 160.95 161.8 385 MT ZINC Jun17 1KGS 164.4 164.65 160 160.8 5868 MT ZINC May17 1KGS 163.8 164.1 159.35 160.15 149104 MT ZINCMINI Jul17 1KGS 164.5 164.5 161.15 162.6 24 MT ZINCMINI Jun17 1KGS 164.3 164.6 160 160.65 2235 MT ZINCMINI May17 1KGS 163.8 164.1 159.4 160.15 38014 MT

NICKELM Jul17 1KGS 596.5 602.6 593.1 596.4 44 KGS NICKELM Jun17 1KGS 591.8 593.9 587.6 590.4 627 KGS NICKELM May17 1KGS 586 587.9 581.5 584.1 6514 KGS RBDPMOLEIN Jun17 10KG 543.1 543.1 543.1 543.1 5 MT RBDPMOLEIN May17 10KG 555.5 555.7 553 553.9 83 MT SILVER Dec17 1KGS 40220 40220 40220 40220 12 KGS SILVER Jul17 1KGS 39159 39375 38629 39204 172879 KGS SILVER Sep17 1KGS 39615 39795 39090 39670 6218 KGS SILVERM Aug17 1KGS 39651 39838 39141 39634 1207 KGS SILVERM Feb18 1KGS 0 0 0 41347 0 KGS SILVERM Jun17 1KGS 39298 39426 38655 39197 41756 KGS SILVERM Nov17 1KGS 40089 40415 40089 40145 30 KGS SILVERMIC Aug17 1KGS 39700 39846 39150 39652 1019 KGS SILVERMIC Jun17 1KGS 39282 39400 38643 39203 15563 KGS SILVERMIC Nov17 1KGS 40319 40540 40000 40456 36 KGS ZINC Aug17 1KGS 162.05 162.05 162.05 162.05 8 MT ZINC Jul17 1KGS 164.45 164.7 160.95 161.8 385 MT ZINC Jun17 1KGS 164.4 164.65 160 160.8 5868 MT ZINC May17 1KGS 163.8 164.1 159.35 160.15 149104 MT ZINCMINI Jul17 1KGS 164.5 164.5 161.15 162.6 24 MT ZINCMINI Jun17 1KGS 164.3 164.6 160 160.65 2235 MT ZINCMINI May17 1KGS 163.8 164.1 159.4 160.15 38014 MT

(This article has not been edited by DNA's editorial team and is auto-generated from an agency feed.)