Tianjin Teda vs Shanghai SIPG FC, Dream11 Prediction: Best picks for TNJ vs SHG in Chinese Super League 2020 today

Dream11 Prediction - Tianjin Teda vs Shanghai SIPG FC

TNJ vs SHG Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Tianjin Teda vs Shanghai SIPG FC match today, July 27.

Tianjin Teda vs Shanghai SIPG FC: My Dream11 Team

Goal-keeper: Yan Junling

Defenders: Lei Tenglong, Felix Bastians, Gao Jiarun, Zhao Honglue

Midfielders: Oscar, Ricardo Lopes, Piao Taoyu

Forwards: Hulk, Sandro Wagner, Johnathan

Tianjin Teda vs Shanghai SIPG FC: Probable Playing 11

Tianjin Teda Probable 11: Du Jia, Felix Bastians, Gao Jiarun, Zhao Honglue, Lei Tenglong, Bai Yuefeng, Piao Taoyu, Zheng Kaimu, Frank Acheampong, Sandro Wagner, Johnathan

Shanghai SIPG FC Probable 11: Yan Junling, Wei Lai, Wei Zhen, Shenyuan Li, Oscar, Ricardo Lopes, Chen Binbin, Odil Akhmedov, Yang Shiyuan, Marko Arnautovic, Hulk

Tianjin Teda vs Shanghai SIPG FC: Match details

The match will be played on July 27, 2020, Monday. It will start at 5:05 PM at Kunshan Stadium.