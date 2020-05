Rukh Brest vs Gorodeya, Dream11 Prediction: Best picks for RHK vs GOR in Belarus Premier League 2020 today

Dream11 Prediction - Rukh Brest vs Gorodeya

RKH vs GOR Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Rukh Brest vs Gorodeya match today, May 2.

Rukh Brest vs Gorodeya: My Dream11 Team

Goal-keeper: Aleksandr Nechaev

Defenders: Vitali Gayduchik, Joao William, Kirill Pavluchek, Sergey Usenya

Midfielders: Andrey Sorokin, Sergey Usenya, Pavel Sedko

Forwards: Lazar Sajcic, Artem Kontsevoj, Artem Petrenko

Rukh Brest vs Gorodeya: Probable Playing 11

Rukh Brest Probable 11: A Aleksandr Nechaev (GK), A Rakhmanov, J William, O Mihunov, O Kovtun, S Tikhonovskiy, C Osuchukwu, D Grechikho, A Kontsevoj, I Kolpachuk, A Petrenko

Gorodeya Probable 11: Igor Dovgyallo, Gleb Efimov, Dmitri Ignatenko, Milan Joksimovic, Sergey Pushnyakov, Kirill Pavluchek, Dmitri Baiduk, Semen Shestilovski, Sergey Usenya, Aleksandr Poznyak, Martin Artyukh, Yuri Volovik, Mikhail Shibun, Andrey Sorokin, Stanislav Sazonovich, Denis Yaskovich, Artem Volovich, Lazar Sajcic, Artem Arkhipov, Dmitri Lebedev, Sergey Arkhipov.

Rukh Brest vs Gorodeya: Match details

The match will be played on May 2, 2020, Saturday. It will start at 6:30 PM at Stadyen DASK Brestski, Brest