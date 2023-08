Real Madrid vs Valencia, La Liga: Live streaming, teams, RM v VAL Dream11, time in India (IST) & where to watch on TV

RM vs VAL Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Real Madrid vs Valencia Dream11 Team Player List, RM Dream11 Team Player List, VAL Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips, Real Madrid vs Valencia Head to Head.

Real Madrid faces Valencia in a much-awaited La Liga clash tonight.

While the Los Blancos are fresh off a 3-1 win over Eiber, Valencia only managed to squeeze out a 1-1 draw against a 10-man Levante.

When and where to watch Real Madrid vs Valencia

Where and when is the Real Madrid vs Valencia, La Liga match being played?

The Real Madrid vs Valencia, La Liga match will be played on June 19, 2020, at Estadio Alfredo Di Stefano.

What time does the Real Madrid vs Valencia, La Liga match begin?

The Real Madrid vs Valencia, La Liga match will begin at 01:30 AM IST.

Where to watch Real Madrid vs Valencia, La Liga live in India (TV channels)?

Unfortunately, the Real Madrid vs Valencia, La Liga live telecast won't be telecasted in India.

How and where to watch online Real Madrid vs Valencia, La Liga live streaming?

The Real Madrid vs Valencia, La Liga live telecast will be available online on Facebook to watch in India.



Real Madrid vs Valencia: Predicted Starting XIs

Valencia: Jaume Domenech, Cristiano Piccini, Daniel Wass, Jaume Costa, Jose Gaya, Daniel Parejo, Ferran Torres, Carlos Soler, Maxi Gomez, Rodrigo Moreno, Ruben Sobrino

Real Madrid: Alphonse Areola, Marcelo, Eder Militao, Ferland Mendy, Jose Nacho, Toni Kroos, Eden Hazard, , Marco Asensio, Karim Benzema, Gareth Bale, Vinicius Junior





DREAM11: J Cillessen, H Guillamon, S Ramos, R Varane, D Carvajal, D Parejo, Isco, T Kroos (VC), E Hazard, M Gomez, K Benzema (C)