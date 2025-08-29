Add DNA as a Preferred Source
Pro Kabaddi League 2025: Full schedule, venues, teams list, live streaming - All you need to know

The 2025 PKL season, showcasing 12 teams, kicks off on National Sports Day, August 29, in Vishakhapatnam (Vizag). The opening match will see the home team, Telugu Titans, face off against their neighbors, Tamil Thalaivas.

Chankesh Rao

Updated : Aug 29, 2025, 04:48 PM IST

Pro Kabaddi League 2025: Full schedule, venues, teams list, live streaming - All you need to know
Courtesy: X/@ProKabaddi
The Pro Kabaddi League is set to kick off its 12th season on August 29, featuring a match between Telugu Titans and Tamil Thalaivas at the Rajiv Gandhi Indoor Stadium in Vizag for the PKL 2025 opener. Fans in India can catch all Season 12 kabaddi matches through live streaming and live telecasts. This new season will take place in four cities: Vizag, Jaipur, Chennai, and Delhi, marking Vizag's return to the league for the first time since 2018.

Defending champions Haryana Steelers will face off against Bengal Warriorz on August 31. The playoff schedule for Pro Kabaddi 2025 will be announced later.

This season will introduce a new competition format, consisting of a 108-match league stage where each of the 12 teams will compete in 18 matches.

Teams

The competition features 12 teams: Telugu Titans, Tamil Thalaivas, Bengaluru Bulls, Bengal Warriorz, U Mumba, Haryana Steelers, Dabang Delhi K.C., Gujarat Giants, Jaipur Pink Panthers, Patna Pirates, UP Yoddhas, and Puneri Paltan.

Venues 

Vizag: Rajiv Gandhi Indoor Stadium

Jaipur: Sawai Mansingh Indoor Stadium

Chennai: SDAT Multi-Purpose Indoor Stadium

Delhi: Thyagaraj Indoor Stadium

Live Streaming

The Pro Kabaddi 2025 matches will be streamed live on JioHotstar. You can catch the live telecast of PKL 2025 on Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 2, and Star Sports 2 HD channels. For regional audiences, the matches will be broadcast live on Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, and Star Sports 1 Kannada.

Schedule

VIZAG LEG: Vishwanadh Sports Club

Aug 29, Friday

Telugu Titans vs Tamil Thalaivas: 8 PM

Bengaluru Bulls vs Puneri Paltan: 9 PM

Aug 30, Saturday

Telugu Titans vs UP Yoddhas: 8PM

U Mumba vs Gujarat Giants: 9 PM

Aug 31, Sunday

Tamil Thalaivas vs U Mumba: 8 PM

Bengal Warriorz vs Haryana Steelers: 9 PM

Sep 1, Monday

Patna Pirates vs UP Yoddhas: 8 PM

Puneri Paltan vs Gujarat Giants: 9 PM

Sep 2, Tuesday

Dabang Delhi vs Bengaluru Bulls: 8 PM

Jaipur Pink Panthers vs Patna Pirates: 9 PM

Sep 3, Wednesday

Puneri Paltan vs Bengal Warriorz: 8 PM

Haryana Steelers vs U Mumba: 9 PM

Sep 4, Thursday

Jaipur Pink Panthers vs Telugu Titans: 8 PM

Puneri Paltan vs Dabang Delhi: 9 PM

Sep 5, Friday

U Mumba vs Bengaluru Bulls: 8 PM

Haryana Steelers vs UP Yoddhas: 9 PM

Sep 6, Saturday

Patna Pirates vs Bengaluru Bulls: 8 PM

Tamil Thalaivas vs Gujarat Giants: 9 PM

Sep 7, Sunday

Bengal Warriorz vs Telugu Titans: 8 PM

Dabang Delhi vs Jaipur Pink Panthers: 9 PM

Sep 8, Monday

Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls, 8 PM

Puneri Paltan vs Patna Pirates, 9 PM

Sep 9, Tuesday

Dabang Delhi vs Bengal Warriorz, 8 PM

Gujarat Giants vs Jaipur Pink Panthers, 9 PM

Sep 10, Wednesday

U Mumba vs Telugu Titans, 8 PM

UP Yoddhas vs Puneri Paltan, 9 PM

Sep 11, Thursday

U Mumba vs Patna Pirates, 8 PM

Dabang Delhi vs Gujarat Giants, 9 PM

JAIPUR LEG: SMS Indoor Stadium

Sep 12, Friday

Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls, 8 PM

Tamil Thalaivas vs Bengal Warriorz, 9 PM

Sep 13, Saturday

UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM

Puneri Paltan vs Telugu Titans, 9 PM

Sep 15, Monday

Gujarat Giants vs Haryana Steelers, 8 PM

Bengaluru Bulls vs Telugu Titans, 9 PM

Sep 16, Tuesday

UP Yoddhas vs Bengal Warriorz, 8 PM

Tamil Thalaivas vs Bengaluru Bulls, 9 PM

Sep 17, Wednesday

Telugu Titans vs Dabang Delhi, 8 PM

Haryana Steelers vs Patna Pirates, 9 PM

Sep 18, Thursday

Jaipur Pink Panthers vs Bengal Warriorz, 8 PM

U Mumba vs Puneri Paltan, 9 PM

Sep 19, Friday

Puneri Paltan vs Haryana Steelers, 8 PM

Tamil Thalaivas vs Telugu Titans, 9 PM

Sep 20, Saturday

Patna Pirates vs Dabang Delhi, 8 PM

Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas, 9 PM

Sep 22, Monday

Gujarat Giants vs Bengaluru Bulls, 8 PM

Tamil Thalaivas vs UP Yoddhas, 9 PM

Sep 23, Tuesday

Gujarat Giants vs Telugu Titans, 8 PM

Jaipur Pink Panthers vs U Mumba, 9 PM

Sep 25, Thursday

Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas, 8 PM

Dabang Delhi vs U Mumba, 9 PM

Sep 27, Saturday

Patna Pirates vs Bengal Warriorz, 8 PM

Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas, 9 PM

CHENNAI LEG: SDAT Multi-Purpose Indoor Stadium

Sep 29, Monday

UP Yoddhas vs Gujarat Giants, 8 PM

Dabang Delhi vs Haryana Steelers, 9 PM

Sep 30, Tuesday

Telugu Titans vs Patna Pirates, 8 PM

Bengal Warriorz vs Puneri Paltan, 9 PM

Oct 1, Wednesday

Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM

U Mumba vs Tamil Thalaivas, 9 PM

Oct 2, Thursday

Puneri Paltan vs Bengaluru Bulls, 8 PM

Gujarat Giants vs U Mumba, 9 PM

Oct 3, Friday

Dabang Delhi vs UP Yoddhas, 8 PM

Tamil Thalaivas vs Haryana Steelers, 9 PM

Oct 4, Saturday

Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM

Gujarat Giants vs Bengal Warriorz, 9 PM

Oct 5, Sunday

UP Yoddhas vs Telugu Titans, 8 PM

Bengaluru Bulls vs Tamil Thalaivas, 9 PM

Oct 6, Monday

Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi, 8 PM

UP Yoddhas vs Patna Pirates, 9 PM

Oct 7, Tuesday

Patna Pirates vs Tamil Thalaivas, 8 PM

Haryana Steelers vs Dabang Delhi, 9 PM

Oct 8, Wednesday

Telugu Titans vs Haryana Steelers, 8 PM

Puneri Paltan vs U Mumbai, 9 PM

Oct 9, Thursday

Bengal Warriorz vs Dabang Delhi, 8 PM

Gujarat Giants vs Up Yoddhas, 9 PM

Oct 10, Friday

Gujarat Giants vs Dabang Delhi, 8 PM

Bengal Warriorz vs U Mumba, 9 PM

DELHI LEG: Thyagaraj Indoor Stadium

Oct 11, Saturday

Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM

Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan, 9 PM

Oct 12, Sunday

Dabang Delhi vs Puneri Paltan, 8 PM

Bengal Warriorz vs Bengaluru Bulls, 9 PM

Oct 13, Monday

Patna Pirates vs Haryana Steelers, 8 PM

U Mumba vs UP Yoddhas, 9 PM

Oct 14, Tuesday

Patna Pirates vs Gujarat Giants, 8 PM

UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas, 9 PM

Oct 15, Wednesday

Telugu Titans vs Bengal Warriors, 7.30 PM

Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan, 8.30 PM

Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas, 9.30 PM

Oct 16, Thursday

Bengaluru Bulls vs Patna Pirates, 7.30 PM

Telugu Titans vs U Mumba 8.30 PM

UP Yoddhas vs Haryana Steelers, 9.30 PM

Oct 17, Friday

Bengal Warriorz vs Patna Pirates, 7.30 PM

Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi, 8.30 PM

Jaipur Pink Panthers vs UP Yodhas, 9.30 PM

Oct 18, Saturday

Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi, 7.30 PM

Telugu Titans vs Puneri Paltan, 8.30 PM

Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers, 9.30 PM

Oct 19, Sunday

Telugu Titans vs Gujarat Giants, 7.30 PM

U Mumba vs Haryana Steelers, 8.30 PM

Patna Pirates vs Puneri Paltan, 9.30 PM

Oct 21, Tuesday

Bengal Warriors vs Tamil Thalaivas, 7.30 PM

U Mumba vs Jaipur Pink Panthers, 8.30 PM

Haryana Steelers vs Gujarat Giants, 9.30 PM

Oct 22, Wednesday

Haryana Steelers vs Telugu Titans, 7.30 PM

Bengaluru Bulls vs Bengal Warriorz, 8.30 PM

Dabang Delhi vs Patna Pirates, 9.30 PM

Oct 23, Thursday

Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants, 7.30 PM

UP Yoddhas vs U Mumba, 8.30 PM

Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers, 9.30 PM

