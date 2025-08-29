Vishal shares engagement photos with Sai Dhanshika on his birthday: 'Feeling positive and blessed'
Pro Kabaddi League 2025: Full schedule, venues, teams list, live streaming - All you need to know
LILPEPE Crypto Price Prediction: 3 Reasons Little Pepe Could be a Top Gainer in 2025
India's GDP grows 7.8% in Q1 FY26 before US tariffs impact, beats estimates
Good news for passengers! Vande Bharat trains to get more coaches on these routes; check details
What is the real reason behind Trump's frustration against India? Jefferies report makes SHOCKING claim, says, 'His personal pique...'
Bronco Test introduced to keep Rohit Sharma out of ODI team? Ex-India star makes BIG claim
Why did Reliance Industries' shares fall today despite Mukesh Ambani making BIG announcements at RIL AGM 2025?
'Lungs would burn': AB de Villiers calls India's new fitness drill Bronco Test 'one of the worst'
Awez Darbar ADMITS he is sick of his digital popularity, reveals real reason to join Bigg Boss 19: 'I got numbers, but..' | Exclusive
SPORTS
The 2025 PKL season, showcasing 12 teams, kicks off on National Sports Day, August 29, in Vishakhapatnam (Vizag). The opening match will see the home team, Telugu Titans, face off against their neighbors, Tamil Thalaivas.
The Pro Kabaddi League is set to kick off its 12th season on August 29, featuring a match between Telugu Titans and Tamil Thalaivas at the Rajiv Gandhi Indoor Stadium in Vizag for the PKL 2025 opener. Fans in India can catch all Season 12 kabaddi matches through live streaming and live telecasts. This new season will take place in four cities: Vizag, Jaipur, Chennai, and Delhi, marking Vizag's return to the league for the first time since 2018.
Defending champions Haryana Steelers will face off against Bengal Warriorz on August 31. The playoff schedule for Pro Kabaddi 2025 will be announced later.
This season will introduce a new competition format, consisting of a 108-match league stage where each of the 12 teams will compete in 18 matches.
Teams
The competition features 12 teams: Telugu Titans, Tamil Thalaivas, Bengaluru Bulls, Bengal Warriorz, U Mumba, Haryana Steelers, Dabang Delhi K.C., Gujarat Giants, Jaipur Pink Panthers, Patna Pirates, UP Yoddhas, and Puneri Paltan.
Venues
Vizag: Rajiv Gandhi Indoor Stadium
Jaipur: Sawai Mansingh Indoor Stadium
Chennai: SDAT Multi-Purpose Indoor Stadium
Delhi: Thyagaraj Indoor Stadium
Live Streaming
The Pro Kabaddi 2025 matches will be streamed live on JioHotstar. You can catch the live telecast of PKL 2025 on Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 2, and Star Sports 2 HD channels. For regional audiences, the matches will be broadcast live on Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, and Star Sports 1 Kannada.
Schedule
VIZAG LEG: Vishwanadh Sports Club
Aug 29, Friday
Telugu Titans vs Tamil Thalaivas: 8 PM
Bengaluru Bulls vs Puneri Paltan: 9 PM
Aug 30, Saturday
Telugu Titans vs UP Yoddhas: 8PM
U Mumba vs Gujarat Giants: 9 PM
Aug 31, Sunday
Tamil Thalaivas vs U Mumba: 8 PM
Bengal Warriorz vs Haryana Steelers: 9 PM
Sep 1, Monday
Patna Pirates vs UP Yoddhas: 8 PM
Puneri Paltan vs Gujarat Giants: 9 PM
Sep 2, Tuesday
Dabang Delhi vs Bengaluru Bulls: 8 PM
Jaipur Pink Panthers vs Patna Pirates: 9 PM
Sep 3, Wednesday
Puneri Paltan vs Bengal Warriorz: 8 PM
Haryana Steelers vs U Mumba: 9 PM
Sep 4, Thursday
Jaipur Pink Panthers vs Telugu Titans: 8 PM
Puneri Paltan vs Dabang Delhi: 9 PM
Sep 5, Friday
U Mumba vs Bengaluru Bulls: 8 PM
Haryana Steelers vs UP Yoddhas: 9 PM
Sep 6, Saturday
Patna Pirates vs Bengaluru Bulls: 8 PM
Tamil Thalaivas vs Gujarat Giants: 9 PM
Sep 7, Sunday
Bengal Warriorz vs Telugu Titans: 8 PM
Dabang Delhi vs Jaipur Pink Panthers: 9 PM
Sep 8, Monday
Haryana Steelers vs Bengaluru Bulls, 8 PM
Puneri Paltan vs Patna Pirates, 9 PM
Sep 9, Tuesday
Dabang Delhi vs Bengal Warriorz, 8 PM
Gujarat Giants vs Jaipur Pink Panthers, 9 PM
Sep 10, Wednesday
U Mumba vs Telugu Titans, 8 PM
UP Yoddhas vs Puneri Paltan, 9 PM
Sep 11, Thursday
U Mumba vs Patna Pirates, 8 PM
Dabang Delhi vs Gujarat Giants, 9 PM
JAIPUR LEG: SMS Indoor Stadium
Sep 12, Friday
Jaipur Pink Panthers vs Bengaluru Bulls, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Bengal Warriorz, 9 PM
Sep 13, Saturday
UP Yoddhas vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM
Puneri Paltan vs Telugu Titans, 9 PM
Sep 15, Monday
Gujarat Giants vs Haryana Steelers, 8 PM
Bengaluru Bulls vs Telugu Titans, 9 PM
Sep 16, Tuesday
UP Yoddhas vs Bengal Warriorz, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Bengaluru Bulls, 9 PM
Sep 17, Wednesday
Telugu Titans vs Dabang Delhi, 8 PM
Haryana Steelers vs Patna Pirates, 9 PM
Sep 18, Thursday
Jaipur Pink Panthers vs Bengal Warriorz, 8 PM
U Mumba vs Puneri Paltan, 9 PM
Sep 19, Friday
Puneri Paltan vs Haryana Steelers, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Telugu Titans, 9 PM
Sep 20, Saturday
Patna Pirates vs Dabang Delhi, 8 PM
Haryana Steelers vs Tamil Thalaivas, 9 PM
Sep 22, Monday
Gujarat Giants vs Bengaluru Bulls, 8 PM
Tamil Thalaivas vs UP Yoddhas, 9 PM
Sep 23, Tuesday
Gujarat Giants vs Telugu Titans, 8 PM
Jaipur Pink Panthers vs U Mumba, 9 PM
Sep 25, Thursday
Bengaluru Bulls vs UP Yoddhas, 8 PM
Dabang Delhi vs U Mumba, 9 PM
Sep 27, Saturday
Patna Pirates vs Bengal Warriorz, 8 PM
Jaipur Pink Panthers vs Tamil Thalaivas, 9 PM
CHENNAI LEG: SDAT Multi-Purpose Indoor Stadium
Sep 29, Monday
UP Yoddhas vs Gujarat Giants, 8 PM
Dabang Delhi vs Haryana Steelers, 9 PM
Sep 30, Tuesday
Telugu Titans vs Patna Pirates, 8 PM
Bengal Warriorz vs Puneri Paltan, 9 PM
Oct 1, Wednesday
Haryana Steelers vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM
U Mumba vs Tamil Thalaivas, 9 PM
Oct 2, Thursday
Puneri Paltan vs Bengaluru Bulls, 8 PM
Gujarat Giants vs U Mumba, 9 PM
Oct 3, Friday
Dabang Delhi vs UP Yoddhas, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Haryana Steelers, 9 PM
Oct 4, Saturday
Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM
Gujarat Giants vs Bengal Warriorz, 9 PM
Oct 5, Sunday
UP Yoddhas vs Telugu Titans, 8 PM
Bengaluru Bulls vs Tamil Thalaivas, 9 PM
Oct 6, Monday
Jaipur Pink Panthers vs Dabang Delhi, 8 PM
UP Yoddhas vs Patna Pirates, 9 PM
Oct 7, Tuesday
Patna Pirates vs Tamil Thalaivas, 8 PM
Haryana Steelers vs Dabang Delhi, 9 PM
Oct 8, Wednesday
Telugu Titans vs Haryana Steelers, 8 PM
Puneri Paltan vs U Mumbai, 9 PM
Oct 9, Thursday
Bengal Warriorz vs Dabang Delhi, 8 PM
Gujarat Giants vs Up Yoddhas, 9 PM
Oct 10, Friday
Gujarat Giants vs Dabang Delhi, 8 PM
Bengal Warriorz vs U Mumba, 9 PM
DELHI LEG: Thyagaraj Indoor Stadium
Oct 11, Saturday
Bengaluru Bulls vs Jaipur Pink Panthers, 8 PM
Tamil Thalaivas vs Puneri Paltan, 9 PM
Oct 12, Sunday
Dabang Delhi vs Puneri Paltan, 8 PM
Bengal Warriorz vs Bengaluru Bulls, 9 PM
Oct 13, Monday
Patna Pirates vs Haryana Steelers, 8 PM
U Mumba vs UP Yoddhas, 9 PM
Oct 14, Tuesday
Patna Pirates vs Gujarat Giants, 8 PM
UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas, 9 PM
Oct 15, Wednesday
Telugu Titans vs Bengal Warriors, 7.30 PM
Jaipur Pink Panthers vs Puneri Paltan, 8.30 PM
Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas, 9.30 PM
Oct 16, Thursday
Bengaluru Bulls vs Patna Pirates, 7.30 PM
Telugu Titans vs U Mumba 8.30 PM
UP Yoddhas vs Haryana Steelers, 9.30 PM
Oct 17, Friday
Bengal Warriorz vs Patna Pirates, 7.30 PM
Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi, 8.30 PM
Jaipur Pink Panthers vs UP Yodhas, 9.30 PM
Oct 18, Saturday
Bengaluru Bulls vs Dabang Delhi, 7.30 PM
Telugu Titans vs Puneri Paltan, 8.30 PM
Bengal Warriorz vs Jaipur Pink Panthers, 9.30 PM
Oct 19, Sunday
Telugu Titans vs Gujarat Giants, 7.30 PM
U Mumba vs Haryana Steelers, 8.30 PM
Patna Pirates vs Puneri Paltan, 9.30 PM
Oct 21, Tuesday
Bengal Warriors vs Tamil Thalaivas, 7.30 PM
U Mumba vs Jaipur Pink Panthers, 8.30 PM
Haryana Steelers vs Gujarat Giants, 9.30 PM
Oct 22, Wednesday
Haryana Steelers vs Telugu Titans, 7.30 PM
Bengaluru Bulls vs Bengal Warriorz, 8.30 PM
Dabang Delhi vs Patna Pirates, 9.30 PM
Oct 23, Thursday
Bengaluru Bulls vs Gujarat Giants, 7.30 PM
UP Yoddhas vs U Mumba, 8.30 PM
Patna Pirates vs Jaipur Pink Panthers, 9.30 PM
Also read| Bronco Test introduced to keep Rohit Sharma out of ODI team? Ex-India star makes BIG claim