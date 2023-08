Liverpool vs Chelsea Dream11 Prediction: Best picks for LIV vs CHE match in UEFA Super League

LIV vs CHE Dream11 Team - Check My Dream11 Team, Best players list of today's match, Liverpool vs Chelsea Dream11 Team Player List, Liverpool Dream11 Team Player List, Chelsea Dream11 Team Player List, Dream11 Guru Tips, Online Cricket Tips UEFA Super Cup 2019, Liverpool vs Chelsea Head to Head

Dream11 Prediction- Liverpool vs Chelsea

LIV vs CHE Dream11 Team, Premier League 2019: Fantasy cricket predictions and tips for Liverpool vs Chelsea UEFA Super Cup match today at Vodafone Park on Wednesday, August 14 (Thursday, August 15 in India).

LIV vs CHE Dream11 Predictions

Goalkeeper: Kepa Arrizabalaga

Defenders: Andy Robertson, Virgil Van Dijk and Trent Alexander-Arnold

Midfielders: Gini Wijnaldum, Mo Salah, Ngolo Kante, Sadio Mané and Fabinho

Forwards: Roberto Firmino and Giroud

LIV vs NOR My Dream11 Team

Kepa Arrizabalaga, Andy Robertson, Virgil Van Dijk(VC), Trent Alexander-Arnold, Gini Wijnaldum, Mo Salah(C), Ngolo Kante, Sadio Mané, Fabinho, Roberto Firmino and Giroud.

LIV vs NOR Probable Starting 11

Liverpool (LIV) Starting 11 (Probable): Adrian, Alexander-Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Henderson, Salah, Firmino, Mane

Chelsea (CHE) Starting 11 (Probable): Arrizabalaga, Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso, Kante, Jorginho, Pedro, Barkley, Pulisic, Giroud

LIV vs CHE: Match Details

This is the final match of the 2019 UEFA Super Cup. The match will take at Vodafone Park, Turkey. The match will start at 12.30 AM IST on Thursday (after midnight on Wednesday).

