England vs Chile, Women's Hockey Olympic Qualifiers 2019 Dream11 Prediction: Best picks for ENG-W vs CHI-W

Dream11 Prediction - England vs Chile, Women's Hockey Olympic Qualifiers

ENG-W vs CHI-W Dream11 Team: Fantasy hockey predictions and tips for England Women vs Chile Women, Women's Hockey Olympic Qualifiers, November 3 at Lee Valley Hockey and Tennis Center, London at 5:30 PM IST.

England Women vs Chile Women (ENGW vs CHIW) Dream 11

Goalkeeper: C Schuler

Defenders: F Flores, L Unsworth, G Ansley

Midfielders: C Garcia, S Townsend (vc), L Wilkinson, S Evans

Forwards: M Urroz, L Owsley (c), Jo Hunter

England Women vs Chile Women Squad:

England Women: Camila Caram (c), Claudia Schuler, Fernanda Villagran, Denise Krimerman, Fernanda Flores, Sofia Filipek, Carolina Garcia, Manuela Urroz, Paula Infante, Mariana Lagos, Constanza Palma, Agustina Solano, Francisca Parra, Josefa Villalabeitia, Maria Maldonado, D Ananias, Natalia Salvador, Consuelo de las Heras.

Chile Women: Hollie Pearne-Webb (c), Maddie Hinch, Laura Unsworth, Anna Toman, Hannah Martin, Susannah Townsend, Sarah Robertson, Tessa Howard, Ansley Giselle, Elizabeth Neal, Shona McCallin, Sabbie Heesh, Lily Owsley, Jo Hunter, Amy Costello, Isabelle Petter, Charlotte Watson, Leah Wilkinson.