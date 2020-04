Dynamo Brest vs Shakhtyor Soligorsk, Dream11 Prediction: Best picks for DYB vs SHSO in Belarus Premier League 2020

Dream11 Prediction - Dynamo Brest vs Shakhtyor Soligorsk

DYB vs SHSO Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Dynamo Brest vs Shakhtyor Soligorsk match today, April 25.

Dynamo Brest vs Shakhtyor Soligorsk: My Dream11 Team

Goal-keeper: Pavlyunchenko

Defenders: Pechenin, Pavlovets, Burko, Khadarkev

Midfielders: Savitskiy, Diasamidze, Noyok, Kendysh, Kislyak

Forwards: Milevskyi

Dynamo Brest vs Shakhtyor Soligorsk: Probable Playing 11

Dynamo Brest Probable 11: S Ignatovich (GK), E Bakaj, A Bykov, K Gabi, M Gordejchuk, S Kislyak, A Milevsky, O Noyok, A Pavlovets, M Vitus, R Yuzepchukh

Shakhtyor Soligorsk Probable 11: P Chesnovskiy (GK), N Antic, S Balanovich, I Burko, G Diasamidze, Y Kendysh, R Khadarkevich, D Podstrelov, S Politevich, L Shindagoridze, J Szoke

Dynamo Brest vs Shakhtyor Soligorsk: Match details

The match will be played on April 12, 2020, Saturday. It will start at 8:30 PM at Regional Sport Complex Brestskiy, Brest.