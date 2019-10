Chelsea vs Man Utd Dream11 Prediction: Best picks for CHE vs MUN match in EFL Cup

Dream11 Prediction- Chelsea vs Man Utd

CHE vs MUN Dream11 Team, Premier League 2019: Fantasy cricket predictions and tips for Chelsea vs Man Utd EFL match today at the Stamford Bridge on Thursday, October 31.

CHE vs MUN Dream11 Predictions

Goalkeeper: Caballero

Defenders: Alonso, Zouma, Tomori, Maguire

Midfielders: Mount, James, Pulisic, McTominey

Forwards: Martial, Rashford

CHE vs MUN My Dream11 Team

Arrizabalaga, Alonso, Zouma, Tomori, Maguire, Mount, James, Pulisic, McTominey, Martial, Rashford

CHE vs BUR Probable Starting 11

Chelsea: Caballero; James, Zouma, Guehi, Emerson; Kovacic, Jorginho, Gilmour; Hudson-Odoi, Batshuayi, Pedro

Arsenal: Romero; Jones, Maguire, Rojo; Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Williams; Lingard, Mata; Rashford

CHE vs BUR: Match Details

This EFL Cup match will take place at Staford Bridge. The game will kick off at 01:35 PM IST on Thursday.

Check Dream11 Prediction / CHE Dream11 Team / Chelsea Dream11 Team / MUN Dream11 Team / Man Utd Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.