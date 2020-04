Burgut vs Girat, Dream11 Prediction: Best picks for BGT vs GYT today in Turkmenistan Basketball League 2020

Dream11 Prediction - Burgut vs Girat

BGT vs GYT Dream11 Team: Fantasy predictions and tips for Burgut vs Girat match today, April 25.

Burgut vs Girat Dream11

Point-guards: R. Annamuhamedov

Shooting-guards: Kutuev, Meliaev

Small-forwards: Annamuhamedov

Power-forwards: Nuryev, Khudaiberdyev

Centre: Hojanepesov, Amanberdiev

BGT vs GYT My Dream11 Team

Annamuhamedov, Kutuev, Meliaev, Annamuhamedov, Nuryev, Khudaiberdyev, Hojanepesov, Amanberdiev

BGT vs GYT Probable Playing 5

Burgut: Meliaev, Davut, Sultan, Keril, Nuryev

Girat : Ode, Rahim, Peter, Osman, Arslan

Check Dream11 Prediction / BGT Dream11 Team / Burgut Dream11 Team / GYT Dream11 Team / Girat Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.