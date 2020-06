Borussia Monchengladbach vs Wolfsburg, Dream11 Prediction: Best picks for MOB vs WOL today in Bundesliga 2020

Dream11 Prediction - Borussia Monchengladbach vs Wolfsburg

MOB vs WOL Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Borussia Monchengladbach vs Wolfsburg match today, June 16.

Borussia Monchengladbach vs Wolfsburg: My Dream11 Team

Goal-keeper: Sommer

Defenders: Ginter, Brooks, Lainer

Midfielders: Herrmann, Stindl, Steffen, Arnold

Forwards: Embolo, Brekalo, Weghorst

Borussia Monchengladbach vs Wolfsburg: Probable Playing 11

Borussia Monchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl (c), Hofmann - Embolo

Wolfsburg: Casteels (c) - Mbabu, Pongracic, Brooks, Roussillon - Gerhardt, Arnold - Steffen, Schlager, Brekalo - Weghorst

Borussia Monchengladbach vs Wolfsburg: Match details

The match will be played on June 16, 2020, Tuesday. It will start at 10:00 PM at Borussia Park.