Beijing Royal Fighters vs Xinjiang Flying Tigers, Dream11 Prediction: Best picks for BRF vs XFT today in CBA League

Dream11 Prediction - Beijing Royal Fighters vs XFT in CBA League

BRF vs XFT, Dream11 Team: Fantasy predictions and tips for Gara Altyn vs XFT, match today, July 15.

Gara Altyn vs XFT, Dream11

Point-guards: B.Meng, J.Glover

Shooting-guards: Q.Lin

Small-forwards: S.Muxter

Power-forwards: R.Jiang, A.Moultrie

Centre: S.Wang, Z.Zan

BRF vs XFT, My Dream11 Team

S.Muxter, Q.Lin, S.Muxter, R.Jiang, A.Moultrie, S.Wang, Z.Zan

BRF vs XFT, Probable Playing 5

Beijing Royal Fighters: R.Jiang, A.Moultrie, Zian Chen, S.Wang, Z.Zan, B.Meng, J.Glover, Q.Lin

Xinjiang Flying Tigers: Changdong Yu, Shirelijian Muxtar, Zhou Qi, Lingxu Zeng, Kelanbaike Makan

Check Dream11 Prediction / BRF Dream11 Team /Beijing Royal Fighters Dream11 Team / XFT, Dream11 Team / XFT, Dream11 Team / Dream11 Guru Tips / Online Cricket Tips and more.