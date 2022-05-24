|Batsmen
|R
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|4s
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|Econ
|Recent overs : . 4 . 4 4 . | 2 . 1 1 1 1
|Last bat : Michael Van Lingenc Richmond Mutumbami b Brad Evans12(7b2x40x6) SR:171.43, FoW:31/1 (3 Ovs)
|3.6 : Donald Tiripano to Nicol Loftie-Eaton, No run.
|3.5 : Donald Tiripano to Craig Williams, 1 run.
|3.4 : Donald Tiripano to Nicol Loftie-Eaton, 1 run.
|3.3 : Donald Tiripano to Nicol Loftie-Eaton, 2 runs.
|3.2 : Donald Tiripano to Nicol Loftie-Eaton, Four.
|3.1 : Donald Tiripano to Craig Williams, 1 run.
|2.6 : Brad Evans to Michael Van Lingen, OUT! That is a sharp catch taken by the wicketkeeper.
|2.5 : Brad Evans to Michael Van Lingen, Four.
|2.4 : Brad Evans to Michael Van Lingen, Four.
|2.3 : Brad Evans to Craig Williams, Leg bye.
|2.2 : Brad Evans to Craig Williams, Four.
|2.1 : Brad Evans to Craig Williams, No run.
|1.6 : Donald Tiripano to Craig Williams, 1 run.
|1.5 : Donald Tiripano to Michael Van Lingen, 1 run.
|1.4 : Donald Tiripano to Craig Williams, 1 run.
|1.3 : Donald Tiripano to Michael Van Lingen, 1 run.
|1.2 : Donald Tiripano to Michael Van Lingen, No run.
|1.1 : Donald Tiripano to Michael Van Lingen, 2 runs.
|0.6 : Tendai Chatara to Craig Williams, No run.
|0.5 : Tendai Chatara to Craig Williams, Four.
|0.4 : Tendai Chatara to Craig Williams, Four.
|0.3 : Tendai Chatara to Craig Williams, No run.
|0.2 : Tendai Chatara to Craig Williams, Four.
|0.1 : Tendai Chatara to Craig Williams, No run.