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Zimbabwe vs Namibia Live Cricket Score, 5th T20, Namibia in Zimbabwe, 5 T20I Series, 2022, May 24, 2022

NAM 40/1 (4)
Live
CRR: 10
Batsmen R B 4s 6s SR
Bowlers O M R W Econ
Recent overs : . 4 . 4 4 . | 2 . 1 1 1 1
Last bat : Michael Van Lingenc Richmond Mutumbami b Brad Evans12(7b2x40x6) SR:171.43, FoW:31/1 (3 Ovs)
Commentary :
3.6 : Donald Tiripano to Nicol Loftie-Eaton, No run.
3.5 : Donald Tiripano to Craig Williams, 1 run.
3.4 : Donald Tiripano to Nicol Loftie-Eaton, 1 run.
3.3 : Donald Tiripano to Nicol Loftie-Eaton, 2 runs.
3.2 : Donald Tiripano to Nicol Loftie-Eaton, Four.
3.1 : Donald Tiripano to Craig Williams, 1 run.
2.6 : Brad Evans to Michael Van Lingen, OUT! That is a sharp catch taken by the wicketkeeper.
2.5 : Brad Evans to Michael Van Lingen, Four.
2.4 : Brad Evans to Michael Van Lingen, Four.
2.3 : Brad Evans to Craig Williams, Leg bye.
2.2 : Brad Evans to Craig Williams, Four.
2.1 : Brad Evans to Craig Williams, No run.
1.6 : Donald Tiripano to Craig Williams, 1 run.
1.5 : Donald Tiripano to Michael Van Lingen, 1 run.
1.4 : Donald Tiripano to Craig Williams, 1 run.
1.3 : Donald Tiripano to Michael Van Lingen, 1 run.
1.2 : Donald Tiripano to Michael Van Lingen, No run.
1.1 : Donald Tiripano to Michael Van Lingen, 2 runs.
0.6 : Tendai Chatara to Craig Williams, No run.
0.5 : Tendai Chatara to Craig Williams, Four.
0.4 : Tendai Chatara to Craig Williams, Four.
0.3 : Tendai Chatara to Craig Williams, No run.
0.2 : Tendai Chatara to Craig Williams, Four.
0.1 : Tendai Chatara to Craig Williams, No run.