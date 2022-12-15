Search icon
Sign In
X
PreviousPrevious
HomeLifestyle

Festival Calendar 2023: Holi, Diwali, Raksha Bandhan, Janmashtami, Dussehra, Bhai Dooj dates

Festival Calendar 2023: Know the dates of major festivals in 2023 such as Holi 2023, Diwali 2023, Navratri 2023 and more

Reported By:DNA Web Team| Edited By: DNA Web Team |Source: DNA webdesk |Updated: Dec 15, 2022, 11:37 AM IST

Festival Calendar 2023: Holi, Diwali, Raksha Bandhan, Janmashtami, Dussehra, Bhai Dooj dates
File photo

After a few days the new year, 2023 will begin. We have compiled a list for you to know about the dates of the major festivals in 2023 such as Diwali 2023, Holi 2023, Durga Puja 2023, Navratri 2023, Ganesh Chaturthi 2023, Eid 2023,  Janmashtami 2023, Raksha Bandhan 2023 and many more.

Therefore, to view the festival calendar list or calendar, scroll down.

January 2023
January 14 - Lohri
January 15 - Makar Sankranti / Pongal
January 26 - Basant Panchami

February 2023
05- February Guru Ravidas Jayanti
February 18 - Mahashivaratri

March 2023
March 08 - Holi
March 22 - Chaitra Navratri
March 30 - Ram Navami

April 2023
April 04 - Mahavir Jayanti
07 April - Good Friday
April 09 - Easter
April 14 - Baisakhi
22 April - Akshaya Tritiya
22 April - Eid-ul-Fitr

May 2023
05 May - Buddha Purnima

June 2023
June 20 - Jagannath Rath Yatra
June 29 - Bakrid

July 2023
03 July - Guru Purnima
July 28 - Muharram

August 2023
August 21 - Nag Panchami
August 29 - Onam
August 30 - Raksha Bandhan

September 2023
September 07- Janmashtami
September 19 - Ganesh Chaturthi

October 2023
October 15 - Sharad Navratri
October 23 - Mahanavami
October 24 - Dussehra
October 28 - Valmiki Jayanti

November 2023
November 01 - Karva Chauth
November 10- Dhanteras
November 12 - Diwali
November 14 - Govardhan Puja
November 14 - Bhai Dooj
November 19 - Chhath Puja
November 19 - Guru Nanak Jayanti

December 2023
December 25 - Christmas

TRENDING NEWS TOPICS
More
Popular Stories
More
Most Viewed
More
Pakistan’s ex-PM Imran Khan attacked; Scenes of chaos from Wazirabad emerge, see pics
IAS Tina Dabi chairs meeting in Jaisalmer ahead of Diwali, know what she directed authorities for festival preps
Home remedies for dandruff in winters, check out these useful tips
Thalapathy Vijay's Varisu vs Prabhas' Adipurush vs Ajith Kumar's Thunivu: Box office clashes during Sankranti 2023
Meet ‘Índian Rock’ Deepak Nanda, who lost 4 kg in 12 hours
Speed Reads
More
First-image
Noida: Chinese loan app's sextortion racket busted, used to threaten customers with sexually explicit photos
top-stories
top-stories
top-stories
top-stories
Most Watched
More
DNA Originals
More

Partner site: Zee News ©1998-2022 Diligent Media Corporation Limited, All Rights Reserved.