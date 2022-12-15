Festival Calendar 2023: Holi, Diwali, Raksha Bandhan, Janmashtami, Dussehra, Bhai Dooj dates

After a few days the new year, 2023 will begin. We have compiled a list for you to know about the dates of the major festivals in 2023 such as Diwali 2023, Holi 2023, Durga Puja 2023, Navratri 2023, Ganesh Chaturthi 2023, Eid 2023, Janmashtami 2023, Raksha Bandhan 2023 and many more.
Therefore, to view the festival calendar list or calendar, scroll down.
January 2023
January 14 - Lohri
January 15 - Makar Sankranti / Pongal
January 26 - Basant Panchami
February 2023
05- February Guru Ravidas Jayanti
February 18 - Mahashivaratri
March 2023
March 08 - Holi
March 22 - Chaitra Navratri
March 30 - Ram Navami
April 2023
April 04 - Mahavir Jayanti
07 April - Good Friday
April 09 - Easter
April 14 - Baisakhi
22 April - Akshaya Tritiya
22 April - Eid-ul-Fitr
May 2023
05 May - Buddha Purnima
June 2023
June 20 - Jagannath Rath Yatra
June 29 - Bakrid
July 2023
03 July - Guru Purnima
July 28 - Muharram
August 2023
August 21 - Nag Panchami
August 29 - Onam
August 30 - Raksha Bandhan
September 2023
September 07- Janmashtami
September 19 - Ganesh Chaturthi
October 2023
October 15 - Sharad Navratri
October 23 - Mahanavami
October 24 - Dussehra
October 28 - Valmiki Jayanti
November 2023
November 01 - Karva Chauth
November 10- Dhanteras
November 12 - Diwali
November 14 - Govardhan Puja
November 14 - Bhai Dooj
November 19 - Chhath Puja
November 19 - Guru Nanak Jayanti
December 2023
December 25 - Christmas