Deepika Padukone’s fitness coach shares 10-minute pilates workout routine for full-body benefits

Deepika Padukone’s fitness coach Yasmin Karachiwala shares a 10-minute Pilates routine designed for strength, posture, and full-body benefits.

Shivani Tiwari

Updated : Dec 11, 2025, 01:48 PM IST

Deepika Padukone’s fitness coach shares 10-minute pilates workout routine for full-body benefits
Celebrity Pilates trainer Yasmin Karachiwala, known for training stars like Deepika Padukone, Katrina Kaif, and Alia Bhatt, recently introduced a simple 10-minute Pilates routine designed for a quick yet effective full-body reset.

A quick routine designed for busy days

In her Instagram post, Yasmin highlighted how short workouts can still create meaningful changes. Yasmin, in her caption, wrote, 'Short on time? This 10-minute Pilates workout will still give you strength, tone, and focus.'
 
Her routine includes five movements:
  • Roll Down to Plank
  • Leg Pull Front
  • Seated Spine Twist
  • Swimming to Hundreds
  • Rolling Like a Ball
Yasmin recommends doing each movement 10-12 repetitions, then repeating the full circuit three times. Each exercise will activate major muscle groups, from the core and glutes to the spine and shoulders.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Common mistakes to avoid

Pilates may look simple, but it requires mindful movement. Take a look at a few common mistakes beginners tend to make with Yasmin’s chosen exercises:
  • Roll Down to Plank: Many people collapse their lower back instead of gently curling down through each vertebra.
  • Leg Pull Front: Sagging hips can strain the lower back. A strong core and aligned spine are key.
  • Seated Spine Twist: Twisting from the shoulders rather than the spine reduces the effectiveness of the movement.
  • Rolling Like a Ball: Using momentum instead of core strength removes the purpose of the exercise. 
