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List of gazetted, public holidays in 2024

See here the complete list of gazetted and public holidays of the year 2024.

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Kajari Goswami

Updated: Jan 03, 2024, 04:14 PM IST

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Another year has passed and a new one has arrived. New years bring with it hope and new energy, along with all inspirations and motivations, it also brings new travel plans.  This year, particularly, is a boon for all those who love to travel and 2024 will have 10 long weekends.

Here is a list of gazetted and public holidays of the year 2024 for you to make plans accordingly. 

Gazetted holidays of 2024: 

  • Republic Day - January 26
  • Holi - March 25
  • Good Friday- March 29
  • Id-ul-Fitr- April 11
  • Ram Navmi- April 17
  • Mahavir Jayanti- April 21
  • Buddha Purnima- May 23
  • Id-ul-Zuha (Bakrid)- June 17
  • Muharram- July 17
  • Independence Day / Parsi New Year’s Day / Nauraj - August 15
  • Janamashtami (Vaishnva)- August 26
  • Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad) - September 16
  • Mahatma Gandhi’s Birthday - October 2
  • Dussehra - October 12
  • Diwali - October 31
  • Guru Nanak’s Birthday - November 15
  • Christmas - December 25

Public holidays of 2024: 

  • New Year’s Day- January 1
  • Lohri- January 13
  • Makar Sankranti- January 14
  • Magha Bihu/Pongal- January 15
  • Guru Gobind Singh’s Birthday - January 17
  • Hazarat Ali’s Birthday - January 25
  • Republic Day (Gazetted)- January 26
  • Basant Panchami / Sri Panchami- February 14
  • Shivaji Jayanti- February 19
  • Guru Ravidas’s Birthday- February 24
  • Swami Dayananda Saraswati Jayanti - March 6
  • Maha Shivratri- March 8
  • Holika Dahan- March 24
  • Holi (Gazetted) - March 25
  • Good Friday (Gazetted) - March 29
  • Easter Sunday - March 31
  • Jamat-Ul-Vida - April 5
  • Chaitra Suladi/ Gudi Padwa / Ugadi / Cheti Chand - April 9
  • Id-ul-Fitr (Gazetted) - April 11
  • Vaisakhi / Vishu - April 13
  • Meshadi (Tamil New Year’s Day) / Vaisakhadi (Bengal) / Bahag Bihu (Assam) - April 14
  • Ram Navmi (Gazetted) - April 17
  • Mahavir Jayanti (Gazetted)- April 21
  • Guru Rabindranath’s Birthday- May 8
  • Buddha Purnima (Gazetted)- May 23
  • Id-ul-Zuha (Bakrid) (Gazetted) - June 17
  • Muharram (Gazetted)- July 17
  • Independence Day / Parsi New Year’s Day / Nauraj (Gazetted) - August 15
  • Rakshabandhan - August 19
  • Janamashtami (Vaishnva) (Gazetted) - August 26
  • Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi - September 7
  • Onam or Thiru Onam Day - September 15
  • Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad) (Gazetted) - September 16
  • Mahatma Gandhi’s Birthday (Gazetted) - October 2
  • Dussehra (Maha Saptami) - October 10
  • Dussehra (Maha Ashtami) / Dussehra (Maha Navmi) - October 11
  • Dussehra (Gazetted) - October 12
  • Maharishi Valmiki’s Birthday - October 17
  • Karaka Chaturthi (Karva Chouth) - October 20
  • Diwali (Gazetted) - October 31
  • Govardhan Puja - November 2
  • Bhai Duj - November 3
  • Pratihar Sashthi or Surya Sashthi (Chhat Puja) - November 7
  • Guru Nanak’s Birthday (Gazetted) - November 15
  • Guru Teg Bahadur’s Martyrdom Day - November 24. 

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