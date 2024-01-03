List of gazetted, public holidays in 2024

See here the complete list of gazetted and public holidays of the year 2024.
Another year has passed and a new one has arrived. New years bring with it hope and new energy, along with all inspirations and motivations, it also brings new travel plans. This year, particularly, is a boon for all those who love to travel and 2024 will have 10 long weekends.
Here is a list of gazetted and public holidays of the year 2024 for you to make plans accordingly.
Gazetted holidays of 2024:
- Republic Day - January 26
- Holi - March 25
- Good Friday- March 29
- Id-ul-Fitr- April 11
- Ram Navmi- April 17
- Mahavir Jayanti- April 21
- Buddha Purnima- May 23
- Id-ul-Zuha (Bakrid)- June 17
- Muharram- July 17
- Independence Day / Parsi New Year’s Day / Nauraj - August 15
- Janamashtami (Vaishnva)- August 26
- Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad) - September 16
- Mahatma Gandhi’s Birthday - October 2
- Dussehra - October 12
- Diwali - October 31
- Guru Nanak’s Birthday - November 15
- Christmas - December 25
Public holidays of 2024:
- New Year’s Day- January 1
- Lohri- January 13
- Makar Sankranti- January 14
- Magha Bihu/Pongal- January 15
- Guru Gobind Singh’s Birthday - January 17
- Hazarat Ali’s Birthday - January 25
- Republic Day (Gazetted)- January 26
- Basant Panchami / Sri Panchami- February 14
- Shivaji Jayanti- February 19
- Guru Ravidas’s Birthday- February 24
- Swami Dayananda Saraswati Jayanti - March 6
- Maha Shivratri- March 8
- Holika Dahan- March 24
- Holi (Gazetted) - March 25
- Good Friday (Gazetted) - March 29
- Easter Sunday - March 31
- Jamat-Ul-Vida - April 5
- Chaitra Suladi/ Gudi Padwa / Ugadi / Cheti Chand - April 9
- Id-ul-Fitr (Gazetted) - April 11
- Vaisakhi / Vishu - April 13
- Meshadi (Tamil New Year’s Day) / Vaisakhadi (Bengal) / Bahag Bihu (Assam) - April 14
- Ram Navmi (Gazetted) - April 17
- Mahavir Jayanti (Gazetted)- April 21
- Guru Rabindranath’s Birthday- May 8
- Buddha Purnima (Gazetted)- May 23
- Id-ul-Zuha (Bakrid) (Gazetted) - June 17
- Muharram (Gazetted)- July 17
- Independence Day / Parsi New Year’s Day / Nauraj (Gazetted) - August 15
- Rakshabandhan - August 19
- Janamashtami (Vaishnva) (Gazetted) - August 26
- Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi - September 7
- Onam or Thiru Onam Day - September 15
- Milad-un-Nabi or Id-e-Milad (Birthday of Prophet Mohammad) (Gazetted) - September 16
- Mahatma Gandhi’s Birthday (Gazetted) - October 2
- Dussehra (Maha Saptami) - October 10
- Dussehra (Maha Ashtami) / Dussehra (Maha Navmi) - October 11
- Dussehra (Gazetted) - October 12
- Maharishi Valmiki’s Birthday - October 17
- Karaka Chaturthi (Karva Chouth) - October 20
- Diwali (Gazetted) - October 31
- Govardhan Puja - November 2
- Bhai Duj - November 3
- Pratihar Sashthi or Surya Sashthi (Chhat Puja) - November 7
- Guru Nanak’s Birthday (Gazetted) - November 15
- Guru Teg Bahadur’s Martyrdom Day - November 24.
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