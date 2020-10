SRH vs RR: Have you selected Warner or Smith as Captain or Vice Captain in Dream11 Team? All you need to know

Dream11 Prediction - Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals

SRH vs RR Dream11 IPL 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals match today, October 11.

Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Dream11

Wicketkeeper: Jos Buttler, Sanju Samson, Jonny Bairstow

Batsmen: Steve Smith, David Warner, Priyam Garg

Allrounders: Abhishek Sharma

Bowlers: Jofra Archer, Kartik Tyagi, Sandeep Sharma, Rashid Khan

SRH vs RR My Dream11 Team

Jos Buttler, Sanju Samson, Jonny Bairstow (C), Steve Smith (VC), David Warner, Priyam Garg, Abhishek Sharma, Jofra Archer, Kartik Tyagi, Sandeep Sharma, Rashid Khan

SRH vs RR Probable Playing 11

Sunrisers Hyderabad - David Warner (c), Jonny Bairstow (wk), Manish Pandey, Kane Williamson, Abdul Samad, Priyam Garg, Abhishek Sharma, Rashid Khan, Sandeep Sharma, Khaleel Ahmed, T Natarajan.

Rajasthan Royals - Jos Buttler (wk), Yashasvi Jaiswal/Manan Vohra, Steve Smith (c), Sanju Samson, Ben Stokes, Mahipal Lomror, Rahul Tewatia, Jofra Archer, Shreyas Gopal, Varun Aaron, Kartik Tyagi.

