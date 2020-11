SRH vs MI: Have you selected David Warner or Pollard as Captain, Vice Captain in Dream11 Team? All you need to know

Dream11 Prediction - Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians

SRH vs MI Dream11 IPL 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians match today, November 03.

Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians Dream11

Wicketkeeper: Quinton de Kock

Batsmen: David Warner, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav

Allrounders: Jason Holder, Rashid Khan, Kieron Pollard

Bowlers: Trent Boult, Jasprit Bumrah, Sandeep Sharma, T. Natarajan

SRH vs MI Probable Playing 11

Sunrisers Hyderabad: David Warner (c), Wriddhiman Saha (wk), Manish Pandey, Kane Williamson, Abdul Samad, Vijay Shankar/Abhishek Sharma, Jason Holder, Rashid Khan, Sandeep Sharma, Shahbaz Nadeem/Khaleel Ahmed, T. Natarajan

Mumbai Indians: Quinton de Kock (WK), Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Saurabh Tiwary, Kieron Pollard (C), Hardik Pandya, Krunal Pandya, James Pattinson, Rahul Chahar, Trent Boult, Jasprit Bumrah.

