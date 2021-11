RR vs RCB: Have you selected Steve Smith or Virat Kohli as Captain or Vice Captain in Dream11 Team? All you need to know

Dream11 Prediction - Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore

RR vs RCB Dream11 IPL 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore match today, October 17.

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore Dream11

Wicketkeeper: Sanju Samson

Batsmen: Steve Smith, Devdutt Padikkal, Virat Kohli, AB de Villiers, Jos Buttler

Allrounders: Shivam Dube, Rahul Tewatia

Bowlers: Jofra Archer, Yuzvendra Chahal, Navdeep Saini

RR vs RCB My Dream11 Team

Jos Buttler, Virat Kohli, Steve Smith, Devdutt Padikkal, AB de Villiers, Sanju Samson, Rahul Tewatia, Shivam Dube, Jofra Archer, Yuzvendra Chahal, Navdeep Saini

RR vs RCB Probable Playing 11

Rajasthan Royals - Ben Stokes, Jos Buttler (wk), Steven Smith (c), Sanju Samson, Robin Uthappa, Riyan Parag, Rahul Tewatia, Jofra Archer, Shreyas Gopal, Jaydev Unadkat, Kartik Tyagi

Royal Challengers Bangalore - Devdutt Padikkal, Aaron Finch, Virat Kohli (c), AB de Villiers (wk), Washington Sundar, Shivam Dube, Chris Morris, Isuru Udana, Navdeep Saini, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal

