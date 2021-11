CSK vs RCB: Have you selected Dhoni or Kohli as Captain or Vice Captain in Dream11 Team? All you need to know

Dream11 Prediction - Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore

CSK vs RCB Dream11 IPL 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore match today, October 10.

Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore Dream11

Wicketkeeper: MS Dhoni

Batsmen: Virat Kohli, Aaron Finch, Devdutt Padikkal (vc), Shane Watson (c), Faf du Plessis

Allrounders: Ravindra Jadeja, Dwayne Bravo

Bowlers: Isuru Udana, Yuzvendra Chahal, Deepak Chahar

CSK vs RCB My Dream11 Team

MS Dhoni, Virat Kohli, Aaron Finch, Devdutt Padikkal (vc), Shane Watson (c), Faf du Plessis, Ravindra Jadeja, Dwayne Bravo, Isuru Udana, Yuzvendra Chahal, Deepak Chahar

CSK vs RCB Probable Playing 11

Chennai Super Kings (CSK): Shane Watson, Ambati Rayudu, Faf du Plessis, MS Dhoni (C)(WK), Sam Curran, Kedar Jadhav, Dwayne Bravo, Ravindra Jadeja, Karn Sharma, Shardul Thakur, Deepak Chahar.

Royal Challengers Bangalore (RCB): Devdutt Padikkal, Aaron Finch, Virat Kohli (c), AB de Villiers (wk), Shivam Dube, Chris Morris, Washington Sundar, Isuru Udana, Navdeep Saini, Mohammed Siraj, Yuzvendra Chahal.

