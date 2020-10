CSK vs KKR: Have you selected MS Dhoni or Eoin Morgan as Captain or Vice Captain in Dream11 Team? All you need to know

Dream11 Prediction - Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

CSK vs KKR Dream11 IPL 2020 Dream11 Team: Fantasy cricket predictions and tips for Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders match today, October 29.

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Dream11

Wicketkeeper: MS Dhoni

Batsmen: Shubman Gill, Ambati Rayudu, Rahul Tripathi, Ruturaj Gaikwad

Allrounders: Sunil Narine, Andre Russell, Sam Curran

Bowlers: Lockie Ferguson, Deepak Chahar, Varun Chakravarthy

CSK vs KKR My Dream11 Team

Faf du Plessis, Shubman Gill, Ambati Rayudu, Nitish Rana, MS Dhoni, Andre Russell, Dwayne Bravo, Shivam Mavi, Kamlesh Nagarkoti, Shardul Thakur, Deepak Chahar

CSK vs KKR Probable Playing 11

Chennai Super Kings - Ruturaj Gaikwad, Faf du Plessis, Ambati Rayudu, N Jagadeesan, MS Dhoni(w/c), Sam Curran, Ravindra Jadeja, Mitchell Santner, Deepak Chahar, Imran Tahir, Monu Kumar

Kolkata Knight Riders - Shubman Gill, Nitish Rana, Rahul Tripathi, Dinesh Karthik(w), Eoin Morgan(c), Sunil Narine, Pat Cummins, Lockie Ferguson, Kamlesh Nagarkoti, Prasidh Krishna, Varun Chakravarthy

Check Dream11 Prediction/ CSK Dream11 Team/ KKR Dream11 Team/ Chennai Super Kings Dream11 Team/ Royal Kolkata Knight Riders Dream11 Team/ Dream11 Guru Tips/ Online Cricket Tips and more