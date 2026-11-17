Uttarakhand Bus Accident 6 Killed After Bus Falls Off Bridge On Rishikesh-Badrinath Highway
At least six passengers are feared dead while more than 20 others have sustained injuries after a bus plunged into a deep gorge on Rishikesh-Badrinath National Highway in Uttarakhand early Tuesday morning.
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At least six passengers are feared dead while more than 20 others have sustained injuries after a bus plunged into a deep gorge on Rishikesh-Badrinath National Highway in Uttarakhand early Tuesday morning.