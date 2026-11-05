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Updated: Nov 05, 2026, 12:14 PM IST

US MidTerm Elections How Trumps Defeat Could Impact Pakistan | Democrats Vs Republicans | India

Democrats' Congress takeover may affect Trump's personal ties with Pakistan. Pakistan's defence deals face fresh questions after Trump's election setback. Trump's midterm setback could put Pakistan's defence and crypto deals under pressure.

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Democrats' Congress takeover may affect Trump's personal ties with Pakistan. Pakistan's defence deals face fresh questions after Trump's election setback. Trump's midterm setback could put Pakistan's defence and crypto deals under pressure.

us mid term elections
Democrats
Trump
Pakistan
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