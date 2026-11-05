US MidTerm Elections How Trumps Defeat Could Impact Pakistan | Democrats Vs Republicans | India
Democrats' Congress takeover may affect Trump's personal ties with Pakistan. Pakistan's defence deals face fresh questions after Trump's election setback. Trump's midterm setback could put Pakistan's defence and crypto deals under pressure.
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Democrats' Congress takeover may affect Trump's personal ties with Pakistan. Pakistan's defence deals face fresh questions after Trump's election setback. Trump's midterm setback could put Pakistan's defence and crypto deals under pressure.