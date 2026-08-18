Tamil Nadu News Tamil Nadu CM Vijay Apologises After Minister Mentions Ex-CM Karunanidhi By Name
Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay offered an immediate apology in the Assembly on Monday after a minister referred to former Chief Minister M Karunanidhi directly by name omiting the traditional respectful honorifics.
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Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay offered an immediate apology in the Assembly on Monday after a minister referred to former Chief Minister M Karunanidhi directly by name omiting the traditional respectful honorifics.