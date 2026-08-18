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Updated: Aug 18, 2026, 01:21 PM IST

Tamil Nadu News Tamil Nadu CM Vijay Apologises After Minister Mentions Ex-CM Karunanidhi By Name

Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay offered an immediate apology in the Assembly on Monday after a minister referred to former Chief Minister M Karunanidhi directly by name omiting the traditional respectful honorifics.

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Tamil Nadu Chief Minister C Joseph Vijay offered an immediate apology in the Assembly on Monday after a minister referred to former Chief Minister M Karunanidhi directly by name omiting the traditional respectful honorifics.

cm vijay
Tamil Nadu
Tamil Nadu Assembly
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