Tamil Nadu News Supreme Court To Hear Contempt Plea In Karthigai Deepam Row | CM Vijay TVK News
Supreme Court to hear Thirupparankundram Deepam contempt pleas on November 27. Fresh plea seeks to use existing flame to light hilltop lamp. Petitioners accuse Madurai officials of wilfully disobeying Supreme Court order.
Advertisement
TRENDING NOW
Supreme Court to hear Thirupparankundram Deepam contempt pleas on November 27. Fresh plea seeks to use existing flame to light hilltop lamp. Petitioners accuse Madurai officials of wilfully disobeying Supreme Court order.