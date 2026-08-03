Tamil Nadu News CM Vijay Moves Supreme Court Over Fight For Cauvery Water With Karnataka DKS
Tamil Nadu moves Supreme Court over Karnataka’s alleged Cauvery water shortfall. Petition filed on CM Vijay’s instructions after repeated release failures. CWRC ordered 3,500 cusecs at Biligundlu for fifteen days.
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Tamil Nadu moves Supreme Court over Karnataka’s alleged Cauvery water shortfall. Petition filed on CM Vijay’s instructions after repeated release failures. CWRC ordered 3,500 cusecs at Biligundlu for fifteen days.