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INDIA

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Updated: Aug 03, 2026, 08:49 PM IST

Tamil Nadu News CM Vijay Moves Supreme Court Over Fight For Cauvery Water With Karnataka DKS

Tamil Nadu moves Supreme Court over Karnataka’s alleged Cauvery water shortfall. Petition filed on CM Vijay’s instructions after repeated release failures. CWRC ordered 3,500 cusecs at Biligundlu for fifteen days.

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Tamil Nadu moves Supreme Court over Karnataka’s alleged Cauvery water shortfall. Petition filed on CM Vijay’s instructions after repeated release failures. CWRC ordered 3,500 cusecs at Biligundlu for fifteen days.

Tamil Nadu News
Cauvery Water Dispute
Karnataka news
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