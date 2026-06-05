Tamil Nadu News Annamalai Breaks Silence On Quitting BJP States Reason For Submitting Resignation
Annamalai resigned from BJP's primary membership. He submitted his resignation letter to BJP leader Nitin Nabin. In his resignation letter, Annamalai cited a key reason. He said he won't burden 'BJP's top leadership' further.
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Annamalai resigned from BJP's primary membership. He submitted his resignation letter to BJP leader Nitin Nabin. In his resignation letter, Annamalai cited a key reason. He said he won't burden 'BJP's top leadership' further.