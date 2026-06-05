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Updated: Jun 05, 2026, 06:49 PM IST

Tamil Nadu News Annamalai Breaks Silence On Quitting BJP States Reason For Submitting Resignation

Annamalai resigned from BJP's primary membership. He submitted his resignation letter to BJP leader Nitin Nabin. In his resignation letter, Annamalai cited a key reason. He said he won't burden 'BJP's top leadership' further.

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Annamalai resigned from BJP's primary membership. He submitted his resignation letter to BJP leader Nitin Nabin. In his resignation letter, Annamalai cited a key reason. He said he won't burden 'BJP's top leadership' further.

Tamil Nadu
Tamil Nadu News
Annamalai
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