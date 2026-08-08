Punjab News SAD Backs Womens Quota Bill Delimitation; Is BJP-SAD Alliance Reunion Final
SAD backs immediate implementation of women’s reservation and delimitation measures. Party demands fair delimitation ensuring equal representation for all states. SAD supports Centre’s proposed uniform 50% increase in states’ seats
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SAD backs immediate implementation of women’s reservation and delimitation measures. Party demands fair delimitation ensuring equal representation for all states. SAD supports Centre’s proposed uniform 50% increase in states’ seats