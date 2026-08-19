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Updated: Aug 19, 2026, 12:56 PM IST

Pakistan News Jailed Ex PM Imran Khan Meets Sister Wife After 9 Months Following SCs Order

Imran Khan meets sister Noreen Niazi after 9 months at Adiala Jail. Noreen’s meeting with Imran Khan lasted approximately 15 minutes. She enquired about his health & discussed some ongoing legal matters with him.

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Imran Khan meets sister Noreen Niazi after 9 months at Adiala Jail. Noreen’s meeting with Imran Khan lasted approximately 15 minutes. She enquired about his health & discussed some ongoing legal matters with him.

Imran Khan
Imran Khan health
Pakistan news
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