Pakistan News Jailed Ex PM Imran Khan Meets Sister Wife After 9 Months Following SCs Order
Imran Khan meets sister Noreen Niazi after 9 months at Adiala Jail. Noreen’s meeting with Imran Khan lasted approximately 15 minutes. She enquired about his health & discussed some ongoing legal matters with him.
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Imran Khan meets sister Noreen Niazi after 9 months at Adiala Jail. Noreen’s meeting with Imran Khan lasted approximately 15 minutes. She enquired about his health & discussed some ongoing legal matters with him.