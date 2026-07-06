Odisha News Over 20 Lakh Names Deleted From Drat Voter List After SIR Phase I In Odisha
More than 20 lakh voters removed from electoral rolls after SIR in Odisha. 8.32 lakh voters died, 10.07 lakh shifted, 1.58 lakh had multiple registrations. Claims and objections will be accepted from July 5 to August 4.
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More than 20 lakh voters removed from electoral rolls after SIR in Odisha. 8.32 lakh voters died, 10.07 lakh shifted, 1.58 lakh had multiple registrations. Claims and objections will be accepted from July 5 to August 4.