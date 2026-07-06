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Updated: Jul 06, 2026, 01:07 PM IST

Odisha News Over 20 Lakh Names Deleted From Drat Voter List After SIR Phase I In Odisha

More than 20 lakh voters removed from electoral rolls after SIR in Odisha. 8.32 lakh voters died, 10.07 lakh shifted, 1.58 lakh had multiple registrations. Claims and objections will be accepted from July 5 to August 4.

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More than 20 lakh voters removed from electoral rolls after SIR in Odisha. 8.32 lakh voters died, 10.07 lakh shifted, 1.58 lakh had multiple registrations. Claims and objections will be accepted from July 5 to August 4.

Odisha
odisha sir
odisha voter list
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